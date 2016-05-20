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Politika

Kılıçdaroğlu’na aynı günde 2. protesto

Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle Antalya kampında buluşmak üzere kente geldi

20 Mayıs 2016 21:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da şehit cenazesinde sözlü protestoya ve yumurtalı saldırıya uğramasının ardından Antalya’ya gelişinde havalimanında bir kişinin protestosuyla karşılaştı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Kılıçdaroğlu, partisinin hafta sonu Antalya’da gerçekleştirilecek milletvekilleri toplantısına katılmak için geldiği kentte de protestoyla karşılaştı. Kılıçdaroğlu, havalimanında bir kişi tarafından "Hayatımı mahvettiniz" diye protesto edildi. Partililerin tepki gösterdiği protestocu, polis tarafından gözaltına alındı.

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