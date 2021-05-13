Hürriyet yazarı Ergin: İsrail karşısındaki kontrollü tepkiler, Biden yönetimi açısından bir inandırıcılık sorunu yaratıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinde tavrının "kontrollü bir çizgi" olduğunu belirterek, "İsrail karşısındaki kontrollü tepkiler, Biden yönetimi açısından bir inandırıcılık sorunu yaratıyor. Burada sergilenen çekingenlik, Demokrat yönetimin insan hakları alanında verdiği mesajların etki derecesini, gücünü de gölgeliyor" dedi.

Ergin, "Bugün dünyanın pek çok yerindeki insan hakları ihlalleri hakkında enerjik bir söylem geliştiren Biden yönetimi, konu Filistinlilerin mağduriyeti olduğunda daha kontrollü bir çizgiye yöneliyor. Bunun gerisindeki bir faktör, İsrail’in Yahudi lobisi üzerinden Amerikan sistemi üzerinde icra ettiği etkidir. ABD’de yönetimler İsrail’in uygulamalarından ne kadar rahatsızlık duysalar da, özellikle Kongre’de bu etkili güç merkezini karşılarına almaktan çekindikleri için genellikle frene basma ihtiyacı duyarlar" görüşünü dile getirdi.

Yazının tamamı için tıklayın.