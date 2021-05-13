Netanyahu ile telefonda görüşen Biden: İsrail'in, özellikle topraklarına binlerce roket düşerken kendini savunma hakkı var

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan Biden, telefon görüşmesiyle ilgili “Umarım şiddet olayları kısa süre içinde sona erer. Ancak İsrail’in kendisini koruma hakkı var, özellikle binlerce roket topraklarınıza düşerken" açıklamasını yaptı.

Biden, "İsrail Başbakanı’yla bir telefon görüşmem oldu ve bence, bunun kısa süre içinde sonuçlandığını görmeyi umuyorum.” ifadelerini kullandı.

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