İsrail-Filistin gerilimi | İsrail hava saldırılarında 16'sı çocuk 65 kişi hayatını kaybetti
12 Mayıs 2021 19:40
Gazze Şeridi’nden İsrail’e yapılan roket saldırısında, roketlerden birinin Sderot’ta bulunan bir eve isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Aşkelon’da ise roketlerden biri bir binaya isabet etti. İsrail'in başkenti Tel Aviv’de yeniden sirenler çalmaya başladı.
İsrail güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında Gazze Şehri Tugayı Komutanı Bassem Issa da dahil Hamas’ın 4 üst düzey yetkilisinin öldürüldüğü bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne devam eden İsrail hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'sı çocuk 5'i kadın olmak üzere toplam 65’e, yaralı sayısının ise 365’e yükseldiği bildirildi.