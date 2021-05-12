İsrail-Filistin gerilimi | İsrail hava saldırılarında 16'sı çocuk 65 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nden İsrail’e yapılan roket saldırısında, roketlerden birinin Sderot’ta bulunan bir eve isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Aşkelon’da ise roketlerden biri bir binaya isabet etti. İsrail'in başkenti Tel Aviv’de yeniden sirenler çalmaya başladı.

İsrail güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında Gazze Şehri Tugayı Komutanı Bassem Issa da dahil Hamas’ın 4 üst düzey yetkilisinin öldürüldüğü bildirildi.