İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti, Hamas "karşılığı tüm Siyonist varlığa yayacağız" dedi: 69 Filistinli, 7 İsrailli hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

İsrail'in perşembe sabah saatlerinde de Gazze Şeridi'ne seri hava saldırıları yaptığı belirtildi. Hamas'ın ise İsrail'in daha içerideki hedeflerini vurmaya başladığı ifade edildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sürecin başından bu yana aralarında 17 çocuk da buluna 69 kişi hayatını kaybetti ve yaralı sayısı 390'a yükseldi. İsrail'de de 5 yaşında bir çocuğun yaraları sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısının 7 olduğu açıklandı.

Al Jazeera'nın aktardığına göre farklı şehirlerde İsrailli ve Filistinli insanlar arasında da olaylar çıkmaya başladığı ifade edildi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, grubun İsrail'e daha "çeşitli" karşılıklar vermeye başlayacaklarını belirtti. Kasım ayrıca, "Verdiğimiz karşılığı bütün Siyonist varlığa yayıyoruz" diye konuştu. The Guardian, Hamas'ın İsrail'in daha derinine roket atmaya başladığını ve Tel Aviv ile Jezreel Vadisi'nde insanlara sığınaklara inme uyarısı yapan sirenler çaldığını aktardı.