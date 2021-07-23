Hürriyet yazarı Bayer: Taliban’ın müslümanlığı ile bizim müslümanlığımızın bağdaşır bir tarafı var mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nasıl ki ABD ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize ihtimal veriyorum" açıklamasına göndermede bulunarak, "Taliban’ın Müslümanlığı ile bizim Müslümanlığımızın bağdaşır bir tarafı var mı?" düşüncesini dile getirdi.

Bayer yazısında, "Taliban’ın bildirisini burada verdim. Girdiği yerde dağıttığı bildiride, halka “Bize 15 yaşından büyük kızları ve dul kadınları verin. Mücahitlerle evlendireceğiz” diyor. Ve giyiminden, sakalına, yaşama tarzına kadar her şeye müdahale ediyor. Bu durumda Taliban demek, despot, tecavüzcü grup demektir. Bildirinin aslını gördüğüm halde içimde şüphe vardı. Olamaz bu kadarı diyordum." yorumunu yaptı.

Bayer şu ifadeleri kullandı:

"Bin bir zorlukla Türkiye’ye kaçan bir kadınla görüşüp konuşmuşlar. Anlattıkları tüyler ürpertici:

“15 yaşındaki kızları götürüp zorla askerlerle evlendiriyorlar. Benim iki tane oğlum şehit oldu. Sonra bir damadımı her gün aramaya başladılar. Tehdit ettiler. Kocamı evde öldürdüler. Ben de en sonunda dördü erkek biri kız beş çocuğumla kaçıp geldim. Çünkü askerler beni tehdit ediyordu, evlenmek istiyorlardı. Tecavüze uğramamak için kaçtım. Kadınlar taciz edilmemek için korkuyla evlerinden bile çıkamıyor Afganistan’da.” (Röp. Meral Danyıldız - Zilan Akay, Birgün, 18 Temmuz 2021) Taliban’ın Müslümanlık anlayışının özü bu. Eğer bu Müslümanlıksa!"

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