Barış Yarkadaş: Sayın Erdoğan, bu sözlerinizi en kısa sürede düzeltin; Taliban’ın ne bizim dini inancımız ne de laikliği temel alan yaşam biçimimizle alakası yoktur!

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği bayram namazı sonrasında yaptığı açıklamada, “Nasıl ki ABD ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa Türkiye ile çok daha rahat yapması lazım. Çünkü; Türkiye’nin onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok” ifadelerini sert bir şekilde eleştirdi.

“AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın bu sözleri hem tehlikelidir hem de doğru değildir. Taliban, çağdışı bir zihniyetin temsilcisi ve insanlık düşmanı bir örgüttür” diyen Yarkadaş, “AKP Genel Başkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin temel değerleri ile Taliban’ın karanlık dünyasının yönetim anlayışını nasıl yan yana getirir? Ve nasıl olur da ‘Onların inancıyla alakalı ters bir durumumuz yok’ diyebilir!” diyerek sitem etti.

Yarkadaş, “Sayın Erdoğan, bu sözlerinizi en kısa sürede düzeltin! Taliban’ın ne bizim dini inancımız ne de laikliği temel alan yaşam biçimimizle uzaktan yakından bir alakası yoktur! Taliban, örümcek kafalı yobazlığın dünyadaki temsilcilerinden biridir” diye yazdı.

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TIKLAYIN - Erdoğan: Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım, çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok