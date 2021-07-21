Erdoğan’ın Taliban açıklamasına tepki; "Laik Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak tamamen ters yandayız"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nasıl ki ABD ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize ihtimal veriyorum" açıklamasını çok sayıda isim eleştirdi. Eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, "Laik Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak tamamen ters yandayız" düşüncesini dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Ece Piroğlu'nun haberine göre, ilahiyatçı- yazar Cemil Kılıç, "Yanlış anlaşılmalara müsait bir açıklama. Dini yorumlama biçimi konusunda derin bir farklılık olduğu ortada. Fakat en azından yüzeysel anlamda İslama mensup olma açısından inanç birliğine vurgu yapıyor, fakat Taliban’ın İslamdan anladığıyla Türkiye toplumunun İslamdan anladığı yüzde yüz örtüşmüyor. Cumhurbaşkanı’nın da din anlayışının Taliban’la örtüşmediği belli. Orada onu ben politik bir açıklama olarak değerlendiriyorum açıkcası. Türkiye’nin Afganistan’da Kâbil Havalimanı’nı koruma görevi konusunda bir sıkıntı yaşamaması için Taliban’a böyle diplomatik bir mesaj gönderiyor. Taliban’ın İslamı yorumlama biçimiyle Türkiye toplumunun İslami yaşantısı çok farklı. Taliban’ın gözünde Türkiye’deki İslami yaşantı aslında “gayri İslami” addediliyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer: Taliban denen terör örgütü kadınlara toplu tecavüz eden, çalışan kadınları öldüren, yanlarında erkek olmadan evden çıkmalarını ve kız çocuklarının okumasını yasaklayan, küçücük çocukları satan, teknolojik aletleri Batı icadı diye yakan barbarlar!

Eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt: Anayasa Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Taliban’ın inancını da ABD tarafından nasıl yaratıldığını, ne amaçla kullanıldığını da yıllardır yaptıklarını da iyi biliyoruz. Laik Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak tamamen ters yandayız..

Yazar Ahmet Ümit: Taliban ile her konuda büyük farkımız var ve olmalı yoksa biz de vahşi ve barbar oluruz.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: Erdoğan, “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok” demiş ama büyük bir yanılgı içinde. Bu ülkedeki milyonlarca emekçinin Taliban’la alakalı çok ters bir yanı var! Dahasını birkaç yıl önce söylemiştik, yine hatırlatalım: Sen, Türkiye değilsin!’

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu: Taliban’ın inancı olduğunu bilmiyorduk. Varsa da onların inancıyla düz gitmekten hicap duyarız. Bu yorum, kişiye özel...

Yönetmen Murad Çobanoğlu: Taliban’ın 2001’de “put” olduğu gerekçesiyle dinamitle havaya uçurduğu Afganistan’daki 6. yüzyıldan kalma Bamiyan Anıtı’nı paylaşarak “Tarihi müzeleri inat için cami yapan zihniyetten de başka bir benzerlik beklenmezdi” diye yazdı.

TIKLAYIN | Barış Yarkadaş: Sayın Erdoğan, bu sözlerinizi en kısa sürede düzeltin; Taliban’ın ne bizim dini inancımız ne de laikliği temel alan yaşam biçimimizle alakası yoktur!

TIKLAYIN | Erdoğan: Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım, çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok