Hürriyet Kelebek o fotoğrafı böyle savundu: Pornosunu yayımlamadık, Merkel'in de poposunu bastılar!

Oyuncu Hande Soral'ın eteğinin havalandığı an çekilen fotoğrafı yayımladığı için tepki gören Hürriyet Kelebek'te yazan Cengiz Semercioğlu, fotoğrafı basmaya karar vermeden önce kendi aralarında tartıştıklarını söyleyerek, "Bu tartışmaların yaşanacağını da biliyorduk... Sonunda basmaya karar verdik" dedi. Hande Soral'ın hayranlarının kendisine “Senin de kızın var” dediklerini aktaran Cengiz Semercioğlu, yazısında "Evet var... Günün birinde ünlü olmayı tercih eder de olursa, etekleri havalandığında fotoğrafının çekileceğini ve birileri tarafından yayınlanacağını çok iyi biliyorum... Etekleri havalanmış bir kareye 'pornosu yayınlanmış' gibi muamele yapmak ancak bizde olur..." ifadelerine yer verdi. "Bu tür fotoğraflar dünyanın her yerinde basılıyor" diyen Semercioğlu, Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in fotoğraflarını örnek gösterdi. Cengiz Semercioğlu, "Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın etekleri havalanmış aynı şekilde çekilen fotoğraflarıyla dolu internet... Oyuncular, şarkıcılar ve diğer ünlülerin sokakta çekilen bu tür fotoğrafları hep magazin gazetelerinde yer alır... Almanya Başbakanı Angele Merkel’in poposunu bastı İngiliz gazeteleri, daha ötesi var mı?" diye sordu. Cengiz Semercioğlu'nun örnek gösterdiği Kate Middleton'ı Prens William'a yaptığı Fransa tatili sırasında üstsüz görüntüleyip yayımlayan 'Closer' dergisi, 'özel hayatı ihlal'den mahkûm edilmiş, dergi toplatılmıştı.

Cengiz Semercioğlu'nun Hürriyet gazetesinin bugünkü (27 Mart 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Cuma günü genç oyuncu Hande Soral'ın bir fotoğrafını yayınladık Kelebek'te...

Hande Soral fotoğrafına kadınların tepkisi...

O gece poyraz esen rüzgarın azizliğine uğramış Hande ve üzerindeki mini eteği havalanmış...

Tam da o sırada bizim Sayit Durmaz deklanşöre basınca iki gündür gündemde olan o tartışmalı kare ortaya çıkmış...

Tartışmalı diyorum çünkü biz de aramızda çok tartıştık basmadan önce...

Bu tartışmaların yaşanacağını da biliyorduk...

Sonunda basmaya karar verdik...

Büyük tepki gördük, eleştirildik...

Özellikle kadın okurlar “Ne gerek vardı” dedi...

Hande Soral, aşağılandığını söyleyerek, “Bu mu habercilik ve magazin anlayışınız” diye isyan etti...

Bütün kadın oyuncu arkadaşlarım kızgınlıklarını dile getiren mesajlar attı bana...

Hepsine saygı duyuyoruz...

Ama bu tür fotoğraflar dünyanın her yerinde çekiliyor ve basılıyor...

Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın etekleri havalanmış aynı şekilde çekilen fotoğraflarıyla dolu internet...

Oyuncular, şarkıcılar ve diğer ünlülerin sokakta çekilen bu tür fotoğrafları hep magazin gazetelerinde yer alır...

Almanya Başbakanı Angele Merkel’in poposunu bastı İngiliz gazeteleri, daha ötesi var mı?

Sadece kadınların değil, erkek ünlülerin de bu tür fotoğrafları vardır...

Dolayısıyla durumu kadın şiddetine, kadını aşağılamaya, küçük görmeye götürmek fazlasıyla büyük bir abartı...

Tolga Karel pantolonunu indirdiğinde de haber olmuştu...

Kaldı ki bizim yaptığımız Hande Soral haberinde küçük gören, aşağılayan bir dil, hiçbir şekilde yok...

Hiçbir şekilde cinsiyetçi bir yaklaşım yok...

Sadece ‘rüzgar kurbanı oldu’ diyor...

“Senin de kızın var” diyor Hande’nin hayranları bana...

Evet var...

Günün birinde ünlü olmayı tercih eder de olursa, etekleri havalandığında fotoğrafının çekileceğini ve birileri tarafından yayınlanacağını çok iyi biliyorum...

Etekleri havalanmış bir kareye “pornosu yayınlanmış” gibi muamele yapmak ancak bizde olur...

Bu benim fikrim...

Ama tüm kadınların fikrine de saygı gösteriyorum...

Hele bu kadar küçük bir olayda bile toplu halde seslerini yükseltmeleri, tepki göstermeleri, kadın haklarının geleceği konusunda umut verici...

Kadına şiddetin içini boşaltmayın

Kadın ve çocuk hakları konusunda durduğumuz noktayı, tacize, tecavüze karşı tavrımızı kimse sınamaya kalkmasın...

Benim de, gazetem Hürriyet’in de bu konuda durduğu nokta belli...

Her zaman kadınların yanındayız...

Ama bir yandan da magazin gazetesi hazırlıyoruz biz...

Şimdi Hande Soral fotoğrafı yüzünden kadına şiddet, taciz gibi suçlamalarla karşı karşıyayız...

Her şeyi kadına şiddet ve tacizle ilişkilendirmeye kalkarsak, bu kavramların içini fena halde boşaltırız...

Fotoğrafı kullandığımız için bizi eleştirin...

Gazetecilik, magazincilik tartışması yapalım...

Ama lütfen kadına şiddet kavramının içini boşaltmayın...