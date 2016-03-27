Ahmet Hakan: Hande Soral haklı, Kelebek yanlış yaptı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eteğinin rüzgar nedeniyle havalandığı sırada çekilen fotoğrafı yayımlayan Kelebek'e tepki gösteren oyuncu Hande Soral'ın yanında olduğunu söyleyerek gazetesini eleştirdi. Ahmet Hakan, "Hande Soral’ın tepkisi sonuna kadar haklı, Kelebek’in yaptığı sonuna kadar yanlıştır" dedi.

Oyuncu Hande Soral, Hürriyet'in hakkında yaptığı habere tepki göstererek "Bu kesinlikle gazetecilik değildir. Kadına şiddetin başka bir türüdür, istismardır, tacizdir” demişti.

Soral, kadınlara yönelik şiddetin toplumsal hayatın her alanına nüfuz ettiği bu günlerde Hürriyet gazetesinin haberine sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan tepki göstererek şunlaı söylemişti:

"Bu sabah Hürriyet gazetesinde gördüğüm fotoğrafımın şokunu atlatmam mümkün değil. Tamamen habersiz ve savunmasız bir durumda çekilmiş bir fotoğrafın bir gazetenin manşetinden afişe edilmesinin. Bana, aileme vereceği üzüntü ve zararı nasıl göremezsiniz? Böyle bir fotoğrafın tirajınıza getireceği katkının mutluluğunu neyle ölçüyorsunuz? İtibarımın zedelenmesi, annemin babamın, ailemin toplum içindeki utancıyla mı? Yazıklar olsun, bu mu habercilik ve magazin anlayışınız? Sırf tanınan biri olduğum için mi bir kadını aşağılama, afişe etme hakkını habercilik gücünün altında kullanıyorsunuz. Bu kesinlikle gazetecilik değildir. Kadına şiddetin başka bir türüdür, istismardır, tacizdir!"

Ahmet Hakan'dan destek

Hüriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü (27 Mart 2016) yazısında Hande Soral'a destek vererek gazetesini eleştirdi.

Ahmet Hakan, şunları söyledi:

Hande Soral’ın rüzgârda eteği açılmış ve tam o sırada çekilen fotoğraf, Kelebek’te yayınlanmış.

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Hande Soral’ın tepkisi sonuna kadar haklı, Kelebek’in yaptığı sonuna kadar yanlıştır.