Hürriyet gazetesine yönelik saldırıyla ilgili 9 kişi daha gözaltına alındı

Hürriyet gazetesi yönetim binasına yönelik ikinci saldırıyı gerçekleştiren grup içinde yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişinin serbest bırakılmasının ardından, 9 kişi daha gözaltına alındı.

Radikal'de yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda, Hürriyet Gazetesi binasına yönelik 2'nci saldırıyı gerçekleştiren grup içinde yer aldığı tespit edilen ve dün akşam taş ve sopalarla gazetenin kapısına kadar gelip camları kıran ve taş attığı belirlenen 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Öte yandan, Hürriyet Gazetesi'ne yönelik saldırılara karışanların tespiti için Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.