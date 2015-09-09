Siyasilerden Hürriyet saldırısına tepki: Bir önceki saldırıya gözlerini kapatan yetkililer davetiye çıkarmıştır!

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Hürriyet gazetesinin pazar gecesinin üzerinden 48 saat geçmeden bir kez daha saldırıya uğramasının ardından, "Bu artık basın özgürlüğünün ötesinde insan can güvenliğini tehdit eder bir boyuta çıktı. Bunun vebali çok ağır olur" dedi.

Hürriyet gazetesine düzenlenen ikinci saldırıyla ilgili açıklama yapan Gürsel Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Davutoğlu'nu ve İçişleri Bakanı'nı göreve davet ediyorum. Bu artık basın özgürlüğünün ötesinde insan can güvenliğini tehdit eder bir boyuta çıktı. Bunun vebali çok ağır olur. CHP basın emekçilerinin yanındadır. Sayın Davutoğlu'na bir kez daha söylüyorum bunun vebali çok ağır olur. "

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da Hürriyet gazetesinee düzenlenen ikinci saldırıyı kınayan bir diğer isim oldu. Yetkilileri derhal göreve davet eden Büyükataman, "Bir önceki saldırı hiç yapılmamış gibi davranan, gözlerini buna kapatan yetkililer şimdiki saldırılara da davetiye çıkarmışlardır" ifadelerini kullandı. Büyükataman şunları söyledi:

"Bu hareketlerin nereden kaynaklandığı herkesin gözü önünde gerçekleşti. Bu saldırıları kınıyoruz ve yetkilileri derhal göreve davet ediyoruz. Bir önceki saldırı hiç yapılmamış gibi davranan, gözlerini buna kapatan yetkililer şimdiki saldırılara da davetiye çıkarmışlardır. MHP olarak bu saldırıları lanetliyoruz. Hürriyetin objektif tarafsız yayın politikalarını destekliyor, size yapılan bu saldırıları kınıyoruz."