Hülya Avşar'dan Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat davası

Sanatçı Hülya Avşar, kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle "yalakadan sanatçı olmaz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hülya Avşar adına avukatları Kerem Hasbakkal ve Eda Ergün'ün İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu 3 sayfalık dava dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un 6 Aralık 2014 tarihinde basına yansıyan açıklamalarıyla Hülya Avşar'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ve bu konuyla ilgili İstanbul 18. Asliye 50 bin liralık tazminat davası açıldığı belirtildi.

‘Yalakadan sanatçı olmaz’ sözü

Hülya Avşar'ın, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere yasalar ile güvence altına alınan kişilik haklarına, Kılıçdaroğlu tarafından yapılan haksız ve hukuksuz saldırı yapıldığı ve Avşar'ın Kılıçdaroğlu ile herhangi bir polemiğe girmediği ifade edilen dilekçede, "Müvekkilim tarafından davalı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davanın basına yansıması sonrasında, davalı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez 15 Aralık 2014 tarihinde huzurdaki davanın konusunu teşkil eden müvekkil Hülya Avşar'a yönelik saldırısını daha da ağırlaştırarak tekrarlamıştır. Davalı Kılıçdaroğlu, 15 Aralık günü canlı olarak yayınlanan basın toplantısında, 'Hülya Avşar kim efendim? Kim Hülya Avşar sanatçı mı? Sanatçılığı tartışılır, kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Gücün karşısında sanatçı eğilmez. Gücün karşısında eğilen kişiye de sanatçı denmez' şeklindeki sözleri ile hem müvekkilime ölçüsüzce saldırı ve hakaretlerini tekrarlamış, hem de canlı yayında müvekkilimi aşağılamıştır" denildi.

‘Saygısızca dile getirmiş’

"Davalı, müvekkilime yüklediği 'yalaka' sıfatını üzerine ısrarla basa basa tekrarladıktan sonra müvekkilimin sanatçı olmadığını, güç önünde eğildiğini, herkesin de bunu böyle bilmesi gerektiğini saygısızca dile getirmiş kendince geliştirdiği sanatçı tanımı ile müvekkile yönelik hakaret aşağılamalarını canlı yayında sürdürmüştür" ifadelerine yer verilen dilekçede 'Yalaka' kelimesinin 'dalkavukluk' kelimesi ile eşanlamlı olduğu anlatıldı.

‘Yalakalıkla değil, alın teri ile elde etti’



Kılıçdaroğlu ile Avşar'ın aynı paralelde bir siyasi görüşe sahip olamayacağı vurgulanan dilekçede, Avşar'ın her konuda görüşleri ifade etmekte özgür olduğu belirtilerek, "Kılıçdaroğlu'nun kitleleri etkileyen açıklamalarını yaparken bulunduğu makamın sorumluluklarını da taşımak zorundadır. Hür iradesi ve yaşam görüşü doğrultusunda her türlü düşünceyi de gerekli gördüğü noktada eleştirmektedir. Bunu yaparken şu ya da bu siyasi düşüncenin hoşuna gitsin gibi bir kaygıyı taşımadığı gibi, 30 yıllık sanat geçmişine bakıldığında da kazanımlarının her kuruşunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi yalakalıkla değil, sanatçı kimliğiyle, alın teri ve emeği ile elde ettiği görülecektir" denildi. Kılıçdaroğlu'nun, Avşar'ın kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğu belirtilen dilekçede, 100 bin lira manevi tazminat ödemesi talep edildi.