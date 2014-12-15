Hülya Avşar: Bir hancı olarak yolcu olan Kılıçdaroğlu'nu görmezlikten geliyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hülya Avşar'ın açtığı tazminat davasıyla ilgili soru üzerine 'Hülya Avşar kim, sanatçı mı? Sanatçılığı tartışılır. Yalakadan sanatçı olmaz' dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap veren Avşar, 'Bir hancı olarak yolcu olan Kılıçdaroğlu'nu görmezlikten geliyorum' dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avşar sözlerine şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu'nun en büyük kusuru özgürlüğe ve demokrasiye karşı olması. Bir de onu daha efendi sanırdım. Ben fikirlerimi, inandığımı özgürce söylemeye devam edeceğim. Bir hancı olarak yolcu olan Kılıçdaroğlu'nu görmezlikten geliyorum. Düşüncelerini özgürce ifade eden kişilere saygı duyuyorum, dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na da 'kendi fikridir' diyerek selam ediyorum. 31 yıllık sanat hayatımdan hiçbir şüphem yok. Kılıçdaroğlu'nun lider olmadığını biliyorum, siyasetçi olduğundan da emin değilim."