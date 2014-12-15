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Hülya Avşar: Bir hancı olarak yolcu olan Kılıçdaroğlu'nu görmezlikten geliyorum

Hülya Avşar Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili söylediği sözlere cevap vererek, 'Kılıçdaroğlu'nun lider olmadığını biliyorum, siyasetçi olduğundan da emin değilim' dedi

15 Aralık 2014 17:06

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hülya Avşar'ın açtığı tazminat davasıyla ilgili soru üzerine 'Hülya Avşar kim, sanatçı mı? Sanatçılığı tartışılır. Yalakadan sanatçı olmaz' dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap veren Avşar, 'Bir hancı olarak yolcu olan Kılıçdaroğlu'nu görmezlikten geliyorum' dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avşar sözlerine şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu'nun en büyük kusuru özgürlüğe ve demokrasiye karşı olması. Bir de onu daha efendi sanırdım. Ben fikirlerimi, inandığımı özgürce söylemeye devam edeceğim. Bir hancı olarak yolcu olan Kılıçdaroğlu'nu görmezlikten geliyorum. Düşüncelerini özgürce ifade eden kişilere saygı duyuyorum, dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na da 'kendi fikridir' diyerek selam ediyorum. 31 yıllık sanat hayatımdan hiçbir şüphem yok. Kılıçdaroğlu'nun lider olmadığını biliyorum, siyasetçi olduğundan da emin değilim."

 

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