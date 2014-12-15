T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Hülya Avşar kim, yalakadan sanatçı olmaz

'Devletin televizyonu TRT bile 14 Aralık operasyonuyla ilgili ön yargıyla haber yapıyor bilgi toplamaya çalışıyor'

15 Aralık 2014 15:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk operasyonlarının unutturulmaya çalışıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 14 Aralık soruşturmasıyla ilgili "İntikam alma güdüsüyle yapılan operasyonlar bunlar" dedi. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Hülya Avşar'ın açtığı tazminat davasıyla ilgili sorusu üzerine ise 'Hülya Avşar kim, sanatçı mı? Sanatçılığı tartışılır. Yalakadan sanatçı olmaz' diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

 

'Yolsuzluk operasyonları unutturulmya çalışılıyor'

 

Bilboardları kiralamak istedik ama olmadı. 17-25 aralık yolsuzluk operasyonu unutturulmaya çalışılıyor, unutmayacağız.

 

14 Aralık operasyonu

 

Operasyonlar bize öğretilen hukuk çerçevesinde yapılan operasyonlar değil. İntikam alma güdüsüyle yapılan operasyonlar bunlar. Devleti yönetenler devleti intikam güdüsüyle hınçla yönetemezler. Ben rövanşını alacağım bir öncekinin anlayışıyla devleti yönetemezler. Devletin televizyonu bile yani TRT bile ön yargıyla haber yapıyor bilgi toplamaya çalışıyor. Bunlar doğru değil.

 

HDP ile ittifak

 

Bizim hiç kimseyle ittifak yapmaya ihtiyacımız yok. Biz CHP olarak seçime gireceğiz.

 

'Hülya Avşar sanatçı mı?'

 

Hülya Avşar kim efendim? Kim Hülya Avşar? Sanatçı mı? sanatçılığı tartışılır, kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Gücün karşısında eğilen kişiye sanatçı denmez. Bütün dünyanın ortak söylemidir bu. Sanatçı aykırıdır, aykırılığın umududur sanat.

ETİKETLER

chphülya avşarkılıçdaroğlusanatçı mıyalaka14 aralıkoperasyonişim olmazdava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24