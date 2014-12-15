Kılıçdaroğlu: Hülya Avşar kim, yalakadan sanatçı olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk operasyonlarının unutturulmaya çalışıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 14 Aralık soruşturmasıyla ilgili "İntikam alma güdüsüyle yapılan operasyonlar bunlar" dedi. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Hülya Avşar'ın açtığı tazminat davasıyla ilgili sorusu üzerine ise 'Hülya Avşar kim, sanatçı mı? Sanatçılığı tartışılır. Yalakadan sanatçı olmaz' diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

'Yolsuzluk operasyonları unutturulmya çalışılıyor'

Bilboardları kiralamak istedik ama olmadı. 17-25 aralık yolsuzluk operasyonu unutturulmaya çalışılıyor, unutmayacağız.

14 Aralık operasyonu

Operasyonlar bize öğretilen hukuk çerçevesinde yapılan operasyonlar değil. İntikam alma güdüsüyle yapılan operasyonlar bunlar. Devleti yönetenler devleti intikam güdüsüyle hınçla yönetemezler. Ben rövanşını alacağım bir öncekinin anlayışıyla devleti yönetemezler. Devletin televizyonu bile yani TRT bile ön yargıyla haber yapıyor bilgi toplamaya çalışıyor. Bunlar doğru değil.

HDP ile ittifak

Bizim hiç kimseyle ittifak yapmaya ihtiyacımız yok. Biz CHP olarak seçime gireceğiz.

'Hülya Avşar sanatçı mı?'

Hülya Avşar kim efendim? Kim Hülya Avşar? Sanatçı mı? sanatçılığı tartışılır, kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Gücün karşısında eğilen kişiye sanatçı denmez. Bütün dünyanın ortak söylemidir bu. Sanatçı aykırıdır, aykırılığın umududur sanat.