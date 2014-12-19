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Hülya Avşar'dan Kılıçdaroğlu mesajı: Ben herkese barış için elimi uzatıyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hülya Avşar için 'yalakadan sanatçı olmaz' demişti

19 Aralık 2014 10:12

Barış için elimi uzatıyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davasıyla gündeme gelen Hülya Avşar, Koruncuk Vakfı’nın Swissotel’deki yılbaşı kermesinde barış mesajları verdi.

“Ben herkese barış için elimi uzatıyorum. Kavgadan dövüşten yana değilim, asla da olmayacağım” diyen Avşar, sözlerinin Kılıçdaroğlu için de geçerli olup olmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: 

“Sözlerimden kim üzerine ne alınmak istiyorsa alınabilir.”

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre sanatçı, üzerinde barış logosu bulunan bir ürünü incelerken de muhabirlere “İşte mesaj bu” dedi.

Kermeste hediyeleri “Ne beğenirsem parasını vererek satın alacağım” diyerek geri çeviren Hülya Avşar, toplam 25 bin liralık alışveriş yaptı.

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