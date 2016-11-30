Hükümetten yurt faciası açıklaması: Bize gelen ilk bilgi yangın merdiveninin kilitli olmadığı yönünde

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adana'daki yurt faciasına ilişkin olarak, 10'u öğrenci, 1'i çocuk ve 1'i eğitmenin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de kurtarıldığını açıkladı. Faciada tartışma konnusu olan yangın merdiveninin "kilitli olmadığı yolunda kendilerine bilgi verildiğini" söyleyen Kaynak, "Aladağ Savcısı'nın verdiği ilk bilgi yangın merdivenlerinin kapısının kilitli olmadığı, kilit bile olmadığı anlaşıldığı yönünde. Yangın çıkış kapısının orada tül perde var, o bile sağlam duruyor. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten incelemeleri hızlandırılacak" diye konuştu.

Kaynak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biliyorsunuz, bu talihsizlik 50 kişi kapasiteli bir öğrenci yurdunda meydana geldi, olay esnasında 31 kişi varmış. 24 yaralı olay yerinden çıkarılabildi. 8 tanesi yetişkin, 16 tanesi öğrenci. 12 vefat hadisesi meydana geldi. 10 öğrenci, 1 çocuk, 1 yetişkin... Bunlar çok önemli acılar, saygıdeğer bakanlarımız da milletvekillerimiz de önce saat 3.30'da Aladağ'a geldik, kısa bilgiler aldık. Sabaha kadar da yaralılarımızı ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz arkadaşlardan sadece 4 yaralımızı ziyaret etmedik, yoğun bakımdaydı. Maalesef 10 çocuğumuzu kaybettik, bunlar ülkemizin geleceği. Ailelerine ve milletimize taziye diliyoruz. Olay şu andan itibaren Aladağ ve Kozan savcılıkları tarafından takip edilmektedir. Otopsi çalışmaları devam ediyor, bu akşam itibariyle otopsi çalışmalarının tamamlanacağını öngörüyoruz. Acı tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor ama bu acı hepimizi etkiledi. Dolayısıyla tekrar baş sağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir kısmı taburcu olarak ayrılmaya başladılar."

Soru & cevap

- Yangın merdivenlerin kapısının kilitli olduğuna yönelik iddialar var

Biz hepimiz 3.30'dan itibaren oradaydık orada bize Aladağ Savcısı'nın verdiği ilk bilgi yangın merdivenlerinin kapısının kilitli olmadığı, kilit bile olmadığı anlaşıldığı yönünde. Yangın çıkış kapısının orada tül perde var, o bile sağlam duruyor. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten incelemeleri hızlandırılacak. Bize verilen yangın kapısının kilitli olmadığı yönünde bir bilgi.

- Bu binaya yönelik son denetleme ne zaman yapıldı?

Milli Eğitim Bakanımız da burada, MEB bu yurtları yılda 2 kez denetliyor. Son denetlemesi haziran ayında yapıldı, geçen sene de çok kapsamlı bir inceleme yapıldı. Bina ruhsatlı bir bina, MEB'in çalışma izni verdiği bir bina. Son olarak bu Adana'da meydana gelen 2. vahim olay. Süleyman Soylu Beyefendi hemen intikal etmişti ama valilik civarında patlatılan bombada da 2 kardeşimiz şehit olmuştu. Daha büyük olaylardan Allah esirgesin diyorum.