Hükümetten patlamalarla ilgili açıklama: Emniyet, Jandarma, MİT'in dahil olduğu özel birim kuruldu

Adana ve Mersin'de HDP binalarında meydana gelen patlamalarla ilgili, Emniyet, Jandarma ve MİT'in dahil olduğu özel bir birim kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanı ve AKP Adana Milletvekili Ömer Çelik, twitterhesabından yaptığı açıklamada, HDP'nin Adana ve Mersin'deki parti binalarına yönelik bombalı saldırıları aydınlatmak için, Emniyet, Jandarma ve MİT'in dahil olduğu özel bir birim kurulduğunu söyledi. Yapılan saldırıları lanetleyen Çelik, "Bu saldırı HDP'ye, tüm siyasi partilere ve seçim sürecine yapılmıştır. Lânetliyoruz bu saldırıyı. HDP teşkilatına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yalçın Akdoğan: Provokasyon

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Adana ve Mersin'deki HDP bürolarına yapılan saldırıyı kınıyor, HDP'ye ve yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Seçim sürecine şiddet karıştırmaya çalışan provokatörlerin oyunu tutmamıştır, tutmayacaktır" dedi.