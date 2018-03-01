Hükümetten özel televizyonlara 'TRT yasağı' çağrısı: Diğerlerinin de yapması gerekiyor

TRT’nin 2016 yılında 142’si Türkçe, 66’sı Kürtçe 208 şarkıyı yasakladığının ortaya çıkmasını değerlendiren Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, diğer televizyonların da benzer şekilde davranması gerektiğini söyledi.

TIKLAYIN - İşte TRT'de yasaklanan şarkıların tam listesi

Sayıştay’ın 2016 yılında yaptığı denetleme raporunda tespit edilen ve CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in gündeme getirmesinin ardından tam listesi ortaya çıkan ‘TRT’nin şarkı yasakları’yla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, medyada yer alan haberlerin ‘kasıtlı' olduğunu savundu. "Bu haberi yapanlar kasıtlı haber yapıyorlar” diyen Hükümet Sözcüsü şöyle devam etti:

"Bazı değerlendirmeler var. TRT mevzuat gereği, içinde küfür, alkol, sigara gibi zararlı kavramların geçtiği şarkılarla alakalı tedbir alması TRT'nin görevidir. TRT her sene bunu yapıyor. Diğer televizyonların da bunu yapması gerekiyor. TRT'nin her sene yaptığı işi sanki ilk defa yapıyormuş gibi kamuoyuna takdim etmek, kanun dışı yapılmış bir sansürmüş gibi takdim etmek büyük bir ahlaksızlıktır. Bunu yapanları kınıyoruz. TRT görevini yapıyor. "