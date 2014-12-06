Hükümetin ‘Şeffaflık Paketi’nde neler olacak?

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın üzerinde uzun zamandır çalıştığı “Şeffaflık Paketi” hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre, yolsuzluğa sebep olacak yetki kullanımı takibe alınacak. Kredi kartı harcamaları takip edilecek, gelirinden fazla harcayana paranın kaynağı sorulacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak 'Şeffaflık Paketi' ile kayıt dışı para hareketleri kontrol altına alınacak. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile ekonomi bürokrasisinin iki yıldır üzerinde çalıştığı 10 maddelik paketle, 'Kurallı serbest piyasa ekonomisi' başlığı altında bazı adımlara yer verilecek.

Yücel Kayaoğlu’nun Türkiye gazetesindeki haberine göre, siyasetçiden, bürokratlara ve belediye başkanlarına kadar kamuda 'yetki kullanımına' sıkı bir denetim gelecek. Yolsuzluğa ve usulsüzlüğe sebep olacak yetki kullanım alanları takibe alınacak. Şüpheli servet artışları ve kredi kartı harcamaları takip edilecek, gelirinden fazla harcayana paranın kaynağı sorulacak. Türkiye'nin AB üyeliği yolunda da önemli bir adım olarak nitelendirilen paketle; iç denetimin artırılması, kayıt dışılığın önlenmesi hedefleniyor. Özellikle bağış ve yardımlar olmak üzere 'kayıt dışı' görünen bütün para hareketleri kayıt altına alınacak. Mal bildirimlerine ve diğer uygulamalara dair hükümler gözden geçirilecek. Siyasetin finansmanına ilişkin yeni düzenlemeler gündeme gelecek.

Kamuya imar rantı payı

Pakette, yerel yönetimlerin imar yetkileri için de yeni kurallar söz konusu olacak. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin imar, ruhsat ve diğer işlem süreçlerinde saydamlık ve hesap verebilirliği artırılacak. İmar değişikliği sonucu oluşan değer artışlarından kamunun pay almasını ve tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesini de dikkate alacak şekilde bir sistem kurulacak.

‘Kaynağının bilinmesi lazım’

Davutoğlu tarafından açıklanacak paketle ilgili bilgi veren AKP'nin ekonomi kurmayları, şu görüşleri dile getirdi:

“Denetimli ekonomi ve paranın kontrolünün yanı sıra, şeffaf ekonomi kapsamında çalışmalar yapılacak. Örneğin adam ev alıyor, aldığı evin parasının nereden geldiği belli değil. Bunun kaynağının bilinmesi lazım. Kredi kartı harcamalarının da takibi yapılacak. 10 bin lira maaş alırken, çalışmayan eşi kredi kartından 20 bin lira harcıyorsa bu harcamanın kaynağı nereden geliyor. Bunu açıklamak zorunda. Devlet bütün bunların denetimini yapacak. Bu denetim, bürokrasiyi siyasetçiyi, belediye başkanını da kapsayacak. Ayrıca, bir bakana, bürokrata veya belediye başkanına yetki veriyorsun, bu yetkiyi nasıl kullanıyor bu da denetlenecek.”

İmar rantı 4'e bölünecek

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın sinyallerini verdiği şeffaflık paketiyle imar değişikliğinden kaynaklanan rant adil bir zemine oturtulacak. Rant dörde bölünecek. Hükümet, belediye, inşaat sektörü ve bölgede bulunan toplum, oluşan katma değerden istifade edecek.

Önce gümrüklerde başladı

Gazetemizin 11 Kasım 2014 tarihli nüshasında Hükümetin gümrüklerdeki rüşvet iddialarına karşı alacağı tedbirler yer alıyordu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, hiçbir kör noktaya yer vermeden tüm alanlara kamera takılacağını, tuvaletler hariç her yerin kameralarla izleneceğini bildirmişti. Davutoğlu'nun açıklayacağı 'Şeffaflık Paketi' de kayıt dışı para hareketlerini kontrol altına alacak.