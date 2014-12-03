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Dünya

Uluslararası Şeffaflık Örgütü: Türkiye'de 'yolsuzluk algısı' son 1 yılda zirve yaptı

Örgütün 2014 raporuna göre, Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde geçen yıla göre en sert düşüşü yaşayan ülke Türkiye oldu

03 Aralık 2014 11:32

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 2014 Yolsuzluk Algısı Endeksi'ni yayımladı. Berlin merkezli örgüt, 1995 yılından beri yayımladığı raporda, farklı ülkelerde yaptığı anketlerle dünya genelindeki yolsuzluk algısını ölçüyor. Rapora göre; Türkiye, 2014 Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde en büyük düşüşü yaşayan ülke oldu.

Endekste 50 puandan 45 puana düşen Türkiye, bu yılki raporda 175 ülke arasında, Umman ve Makedonya ile birlikte 64'üncü sırayı paylaştı. Türkiye 2013'te Malezya ile birlikte 53'üncü sırada yer alıyordu. En yüksek puanın 100 olarak belirlendiği endekste, en düşük puan ise 0.

Danimarka, 92 puanla bu yıl da endeksin ilk sırasındaki yerini kaptırmazken; bu ülkeyi sırasıyla Yeni Zelanda ile diğer üç İskandinav ülkesi Finlandiya, İsveç ve Norveç takip etti.

Yolsuzluk algısı, koyu renkten açık renge doğru azalıyor.

Endeksin son 10 sırasında ise şu 10 ülke yer aldı:

166. Eritre 18

= Libya 18
= Özbekistan 18

169. Türkmenistan 17

170. Irak 16

171. Güney Sudan 15

172. Afganistan 12

173. Sudan 11

174. Kuzey Kore 8

= Somali 8

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