Mahçupyan: AKP, 17 Aralık sonrası hukukun dışına çıkmak zorunda kaldı

Akşam yazarı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, "AK Parti seçmeninin de yarısı yolsuzluk yapıldığını düşünüyor. Bundan memnun da değiller" dedi. "17 ve 25 Aralık operasyonları sonrası AKP'nin üzerinde büyük bir tehdit oluşturulduğunu" savunan Mahçupyan, "AKP hukukun dışına çıkmak zorunda kaldı" diye konuştu.

Etyen Mahçupyan, CNN Türk ekranlarında Şirin Payzın’ın sorunlarını yanıtladı.

Mahçupyan “AK Parti seçmeninin de yarısı yolsuzluk yapıldığını düşünüyor. Bundan memnun da değiller. Yolsuzluklar tamamen palavra değil” dedi.

Son günlerde Gülen Cemaati’ni hedef alan yazıları aylar önce yazdığını ancak beklettiğini açıklayan Mahçupyan “Bu cemaat, benim Zaman’da yazdığım dönemlerindeki cemaat değil şu anda” dedi.

Hükümet ile Gülen Cemaat’i arasında bir uzlaşma ihtimalinin kalmadığını savunan Etyen Mahçupyan, “O iş bitti” diyerek 17-25 Aralık operasyonları ile birlikte tarafların uzlaşma seçeneğini yok ettiğini kaydetti.