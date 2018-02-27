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Dünya

Hükümet Sözcüsü, "Teröre destek kararıdır" demişti; Çekya'dan açıklama geldi

Eski PYD Eş Başkanı Müslim'in serbest bırakılmasının ardından Türkiye, Çekya'ya nota vermişti

27 Şubat 2018 22:27

Eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in Türkiye'nin iade talebine rağmen çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasının ardından Çekya'dan yapılan açıklamada, 'teröre destek' suçlamalarına yanıt verildi. Açıklamada, "Terörü desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz" dendi. 

Çekya Dışişleri Bakanlığı, "Çek Cumhuriyeti uluslararası teröre destek suçlamalarının hepsini şiddetle reddetmektedir" açıklamasında bulundu. Bakanlık ayrıca, Çek mahkemesinin verdiği ret kararının, Müslim'in iadesine dair sürecin tamamlandığı anlamına gelmediğini belirtti. Prag'dan gelen açıklamada, "Türkiye, Müslüm'ün iadesini talep ederse gözden geçiririz" ifadelerine yer verildi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Müslim'in serbest bırakılmasının ardından bu kararın iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini savunmuş ve "Bu karar teröre çok net destek kararıdır. Bu tür kararlar hukukla izah edilemeyecek çok net siyasal kararlardır. Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerine destek kararıdır" diye konuşmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm’e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi, Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır" ifadelerine yer verilmişti. 

Müslim’in serbest bırakılmasını ‘skandal’ olarak nitelendiren ve  "Hukuku ayaklar altına alan skandal bir karar" yorumunda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Çekya'ya nota verildiğini duyurmuştu.

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