Hükümet-Cemaat çatışmasında 'izinsiz bağış' yetkisi kaldırılan Kimse Yok Mu Derneği'ne iyi haber

Danıştay 10. Dairesi, Bakanlar Kurulu’nun Kimse Yok Mu Derneği'nin izinsiz yardım toplayabilecek kuruluşlar listesinden çıkarılması kararının yürütmesini durdurdu.

Hürriyet'in haberine göre, dernek, 29 Eylül’de Bakanlar Kurulu’nun kararıyla “izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar” listesinden çıkarılmıştı.

Bunun üzerine, Kimse Yok Mu Derneği, Bakanlar Kurulu'nun bu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurmuştu. Bu başvuruda, derneğin, izin almadan yardım toplama yetkisine sahip olabilecek tüm şartları fazlasıyla taşımasına rağmen yapılan uygulamanın iyi niyet taşımadığı savunulmuştu.

Başvuruda, bürokratik engellerin aşılması için “izin almadan yardım toplama” yetkisinin kamu yararı açısından önemli olduğu vurgulanmış ve Bakanlar Kurulu kararında, kamu yararının gözetilmediği, müfettişlerin yaptığı incelemelerde, derneğin geçmiş yıllara ait tüm faaliyetlerinin gözden geçirildiği ve şikâyete ilişkin hiçbir bulguya rastlanılmadığı ifade edilmişti.

Danıştay önceki gün davayla ilgili ilk kararı verdi. Danıştay bu bilgiler çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu. Danıştay, davayı önümüzdeki günlerde esastan karara bağlayacak.