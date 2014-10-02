Kılıçdaroğlu'ndan 'Kimse Yok Mu' açıklaması: O karardan sonra Arınç istifa etmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin Bakanlar Kurulu kararı ile izinsiz yardım toplama yetkisinin elinden alınmasına ilişkin olarak, "Yoksullara yardım yapan kuruluşun kapısına kilit vurulması doğru değil" dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın Kimse Yok Mu'nun yardım toplama yetkisinin kaldırıldığına ilişkin soruya "Böyle bir kararın imzalandığı ben şahsen duymadım." diye cevap vermesinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Belki beyaz kararname imzalamışlardır. Bu açıklamayı yaptıktan sonra artık Bülent Arınç'ın o koltuğu bırakması lazım" diye konuştu.

"Ya birşeyi bilmeden imzalıyor, kim bilir Bülent Arınç bölmeden böyle kaç kararname imzaladı" diyen Kılıçdaroğlu, "Aynı zamanda hükümet sözcüsü. Kurban Bayramı öncesi doğru değil. Yoksullara yardım yapan bir kuruluşun kapısına kilit vurulması doğru değil" ifadelerini kullandı.



