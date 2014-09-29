Kimse Yok Mu Derneği'nin yardım toplama yetkisi kaldırılıyor mu?

AKP hükümetinin 17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının ardından başlattığı muhalif kuruluşlara yönelik baskı uygulamaları, yardım kuruluşlarına da sıçradı. Hükümetin, Gülen Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen ve Türkiye’nin önde gelen yardım kuruluşlarından biri olan “Kimse Yok Mu” derneğinin kapatılması için düğmeye bastığı öne sürüldü. İddiaya göre, bu çerçevede ilk adım, derneğin “yardım toplama yetkisini” iptal etme kararı ile atıldı.

Taraf'tan Hüseyin Özay'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldığı öne sürülen kararın Kurban Bayramı’ndan önce yürürlüğe girmesi planlanıyor. Kararın yürürlüğe girmesinden sonra, dernek izinsiz yardım toplayamayacak. Her yardım kampanyası için İçişleri Bakanlığı’ndan izin almak zorunda kalacağı iddia edilen derneğin, örtülü olarak tasfiye sürecinin başlatılmasının yolunu açılacak.

“Kimse Yok Mu” derneğine yönelik "operasyon" iddiasının Taraf'ta yer alan perde arkası şöyle:

'Düğmeye 17 Aralık sonrası basıldı'

“Kimse Yok Mu” Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ne yönelik tasfiye süreci 17 Aralık yolsuzluk operasyonu ile başladı. İçişleri Bakanlığı, ilk olarak 2014 başında derneğe denetçi gönderdi. Denetçi hazırladığı raporda, derneğin bugüne kadarki faaliyetlerinin ve yardım toplama çalışmalarının mevzuata uygun olduğunu belirtti.

Ancak bu rapor Ankara’yı rahatsız etti ve ardından, kamuoyunda havuz medyası olarak nitelendirilen ve hükümete yakınlığı ile bilinen medya kuruluşlarında, “Kimse Yok Mu” derneğine yönelik olumsuz haberler çıkmaya başladı. Örneğin, derneğin Somali için topladığı yardımları dağıtmadığı yönünde bazı yayınlar yapıldı. Bu yöndeki haberler, ilgili devlet başkanları tarafından yalanlandı. Ancak, İçişleri Bakanlığı haberleri ihbar kabul ederek, derneğin faaliyetlerine yönelik ikinci bir denetim kararı aldı. İçişleri Bakanlığı, derneğin hesaplarını incelemesi için yeniden denetçi görevlendirdi. İkinci denetçi de derneğin hesaplarında bir usulsüzlük olmadığı yönünde rapor hazırlayınca, bu kez Bakanlar Kurulu’nun devreye sokulması kararlaştırıldı.

Yardım toplama yetkisi

Bakanlar Kurulu, geçen hafta yaptığı toplantıda derneğin yetkilerini ele aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda, derneğin yardım toplama yetkisinin kaldırılması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili karar, imzaya açıldı. İmzaların büyük ölçüde tamamlandığı ve kararın, Kurban Bayramı’ndan önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Bakanlar Kurulu’nun yardım toplama yetkisini kaldırması derneği tamamen ortadan kaldırmıyor. Ancak bu operasyon ile derneğe çok ağır bir darbe vurulmuş olacak. Mevcut sistemde, diğer dernek ve vakıflar gibi “Kimse Yok Mu” derneği de, yetki çerçevesinde yardım toplama işlemlerini gerçekleştiriyor. Kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte, her yardım toplama çalışması için İçişleri Bakanlığı’ndan ve valiliklerden izin alınacak. Mevcut yöneticilerinin, bu izinleri çeşitli sebeplerle geciktirmesi bekleniyor. Bu durum da örtülü olarak derneğin tüm çalışmalarını etkileyecek. Bir anlamda, örtülü olarak derneğin batırılması amaçlanıyor.

'IŞİD mağdurlarına da yardım ediyor'

Dernek son dönemde çalışmalarını IŞİD mağdurları üzerinde yoğunlaştırdı. Özellikle IŞİD’den kaçan Ezidilere ve Kobani bölgesinde yaptığı yardımlarla Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de dikkatleri çekti. Dernek, Afrika’da yaptığı yardımlarla da tanınıyor.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi danışman üyesi olan dernek, 18 Ocak 2002’de kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 No’lu Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu yararına çalışan dernek” statüsü kazandı. Bakanlar Kurulu’nun 6 Şubat 2007 tarihli ve 2007-11683 sayılı kararı ile de izinsiz yardım toplama yetkisi aldı. Dernek, 10 Ağustos 2008 tarihinde TBMM üstün hizmet ödülüne de layık görüldü. Türkiye’de 40 şubesi bulunan dernek, 110 ülkede yardım faaliyetinde bulunuyor.