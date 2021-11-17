HSK üyeliği için üç adayın isimleri belli oldu

Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) üye seçmek üzere toplandı. Hamit Kocabey’den boşalan üyelik için yapılan gizli oylamayla 24 aday adayı içinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever, Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Timur Borahan ve Avukat Mustafa Halit Çelik’in seçildiği öğrenildi. Bu üç adaydan biri, TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak seçimle HSK üyesi olacak.

TBMM Anayasa Komisyonu ve TBMM Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hamit Kocabey’in istifası üzerine boşalan HSK üyeliği görevine aday belirlemek üzere bugün 15.00’te toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Yargıtay ve Yargı Etiği Danışma Kurulu var. ‘Bir hakim başkasını referans olarak gösteremez’ diyor. ‘Hakim sosyal medya kullanırken özdenetim yapacaktır’ diyor. Kurumumuz, şekli şartlar dışında buna da dikkat etmesi lazım” dedi.

Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, çalışmaların alt komisyon esas alınarak yürütülmesini oyladı. Çalışmaların alt komisyon raporunun esas alınarak yürütülmesi oy çokluğu kabul edildi. Bozdağ, “Yaptığımız şey önceki uzlaşmayı devam ettirmektir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ise şunları söyledi:

“Bu kurulun oluşuyla ilgili belirli mutabakata varmıştık. 7 üyenin seçimini yapmıştık, Genel Kurul’da oylandı ve geçti, seçtiğimiz üyelerden biri istifa etti. Cumhur İttifakı’nın benimsediği ve MHP’nin önerdiği ismin biri olduğunu hepimizin bilgisi var. Biz durduğumuz yerde duruyoruz ama bizim duymak istediğimiz MHP’nin temsilcileri daha evvelki durdukları noktada durup durmadıklarını, bir önceki istifa edenle şimdiki açısından bir fark bulunup bulunmadığı bilgisini vermesini istiyoruz. Ona göre değerlendireceğiz.”

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “Daha önceki mutabakata aynen uyuyoruz, bir an önce seçime geçilmesini istiyoruz. Mutabakatla aday çıkarıldı, MHP’nin gösterdiği aday istifasını verdi. İstifa tek taraflıdır kaldı ki emekliliğini de istemiştir. Tartışılacak bir tarafını görmüyoruz. Alınganlığımız, kırgınlığımız yoktur. Mutabakata uygun davranacağız” yanıtını verdi.

Usul tartışmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Edinilen bilgilere göre; üç aday belirlemek için gizli oylamaya geçildi. 24 aday adayı içinden Havvanur Yurtsever, Mustafa Halit Çelik, Timur Borahan’ın seçildiği öğrenildi. Üç isim TBMM Genel Kurulu’na sunulacak. Genel Kurul'da yapılacak seçimle bu üç isimden biri HSK üyesi olacak.

Ne olmuştu?

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Hamit Kocabey'in istifa kararı almış ve dilekçesini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e elden teslim etmişti. Kocabey’in istifası 26 Ekim günü işleme konulmuştu ve yeni üye seçimi için süreç resmen başlamıştı. Kocabey’in istifası ile boşalan üyeliğe 26 Ekim’den başlamak üzere 30 gün içinde yeni üye belirlenmesi gerektiği için aday adayları, 5 Kasım’a kadar TBMM’ye başvuru yapmıştı. 11 Kasım’da Karma Komisyon toplanmış ve beş kişilik bir alt komisyon kurulmuştu. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “HSK üyeliği; partilere bağlı, hizmet sunan, amade olan bir tutumla bağdaşmaz. HSK böyle bir kurum değildir. Anayasa uygulanmıyor” ifadeleriyle HDP olarak çekildiklerini duyurmuştu.

Boşalan üyelik için TBMM Başkanlığı'na 22’si avukat 4’ü öğretim üyesi olmak üzere 26 başvuru yapmıştı. HSK üyeliği için yapılan başvurularda, bir aday adayının başvurusu “yetersizlik” sebebiyle geri çevrilmiş, bir aday adayı ise adaylıktan sağlık sorunu sebebiyle vazgeçmişti.

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