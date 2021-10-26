HSK'da Hamit Kocabey'in istifası | Şüpheliyi serbest bırakan hakimin görev yeri, kararından 1 gün sonra değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'in avukat oğlu Nizameddin Kocabey, hakim Eren Şen'le görüştü. Tutuklamaya sevk edilen U.Ş.'yi hakim Eren Şen serbest bıraktı. Aynı hakim, 1 gün sonra U.Ş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı ama bu kez de hakim Hasan Demirtaş serbest bıraktı. Karardan 1 gün sonra Demirtaş'ın görev yeri değişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göre "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" olan Bataklık Operasyonu, üzerinden 16 ay geçtikten sonra yeniden gündemde.

Gündeme gelmesinin nedeni ise, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Üyesi Hamit Kocabey'in istifası.

Sosyal medyadan açıkladı

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; 14 Ekim'de istifasını sunan Kocabey adına, avukat olan oğlu Nizameddin Kocabey'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kararın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebiyle alındığı belirtildi.

Kocabey'in istifasına yönelik çok sayıda iddia ortaya atıldı. Kocabey'in Menzil tarikatına mensup olduğu ve tarikatından olan kişileri gözettiği, FETÖ Borsası, hakimlik sınavlarında MHP'lilerin elenmesi gibi iddiaların yanı sıra, Bataklık Operasyonu'nda ismi geçen bir şüpheli için avukat olan oğlunun pazarlık yaptığı iddiası da gündeme geldi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Bu iddianın kaynağı ise, dosyada adı geçen U.Ş. adlı sanığın, operasyondan sonra adli kontrolle serbest bırakılıp, savcılık itirazıyla bir gün sonra hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması.

Operasyonda ismi şüpheli listesine giren ve gözaltına alınan işadamı U.Ş., 5 Temmuz 2020'de savcılık tarafından tutuklanması talebiyle Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. U.Ş., hakimlikteki sorgusunda, diğer 18 sanıkla birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıktan itiraz

Bunun üzerine savcılık aynı gün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 19 sanıktan, aralarında U.Ş.'nin de olduğu 5 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep ederek karara itiraz etti. Ancak itirazda, talebe yönelik herhangi bir yeni delil sunulmadı.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Eren Şen, savcılığın talebini, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 268. maddesinin 2. fıkrasındaki "Kararına itiraz edilen hakim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir, yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan merciye gönderir" hükmü gereğince inceledi ve savcılığın itiraz ettiği 5 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Yine adli kontrolle serbest bırakıldı

Bu karar üzerine, Hamit Kocabey'in avukat oğlu Nizameddin Kocabey, hakim Eren Şen'le görüştü. Görüşmeyle ilgili her iki taraf da birbirine 'rüşvet' suçlaması yapıyor. U.Ş. ise, hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararından 10 gün sonra teslim oldu. Savunmasını yapmak üzere Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan U.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakan hakimin görev yeri değişti

Bu karardan bir gün sonra, yani 17 Temmuz 2020'de ise, kararı veren Ankara 3. Sulh Ceza Hakimi Hasan Demirtaş'la ilgili bir gelişme yaşandı.

Demirtaş'ın, HSK tarafından yayınlanan Müstemir Yetki Kararnamesi ile görevi değiştirildi.

U.Ş.'yi 16 Temmuz 2020'de adli kontrolle serbest bırakan Demirtaş, bir gün sonra yayınlanan kararname ile Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği görevinden alınarak, İnfaz Hakimliği görevine atandı.

Hamit Kocabey, kimdir? Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06.05.1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Hamit Kocabey, 2006 ile 2017 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yaptı. 2006-2009 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan Kocabey, MHP'nin 4 Kasım 2012'de yapılan 10. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 21 Mart 2015'de ise 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçilen Kocabey, 2017'deki HSK üye seçimlerinde yaptığı adaylık başvurusu sonrasında TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından HSK üyesi oldu.

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