Karar yazarı Akyol: HSK’dan istifa eden Kocabey, "hukuk, adalet kalmadı” diye yakınıyormuş

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Hamit Kocabey’in Hâkimler ve Savcılar Kurulu’ndan istifasına ilişkin olarak, “Kocabey’i yakından tanıyan İyi Partilerden benim dinlediğime göre, Kocabey “Hukuk, adalet kalmadı' diye yakınıyormuş, hukukçu kimliğiyle istifa etmek istediğini Bahçeli’ye anlatmış o da onaylamış." kulis bilgisini paylaştı.

Akyol yazısında, "MHP kontenjanından Hakimler ve Savcılar Kurulu’na seçilen Av. Hamit Kocabey’in istifası, CB sisteminin yol açtığı ağır kurumsal sorunların bir dışavurumudur. Rivayet muhtelif… İsmail Saymaz’a göre, AK Parti bürokrasisinde beklediği hassasiyeti görmeyen Bahçeli sert bir uyarıda bulunmak istemiş, aslında çalışmalarından memnun olduğu Av. Hamit Kocabey’i bu amaçla istifa ettirmiş. Böyleyse, HSK bu dozda bir siyasi faktör haline gelmiş demektir, vahimdir. Kocabey’i yakından tanıyan İYİ Partilerden benim dinlediğime göre, Kocabey “hukuk, adalet kalmadı” diye yakınıyormuş, hukukçu kimliğiyle istifa etmek istediğini Bahçeli’ye anlatmış o da onaylamış. Böyleyse yine vahimdir, ülkede hukukun, adaletin ne durumda olduğunun bir ifadesidir. Bahçeli ile “istişare ederek” istifa ettiğini belirten Kocabey’in “hiçbir yanlışa göz yummadık” diye vurgulaması dikkat çekicidir." ifadesini kullandı.

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Hamit Kocabey, kimdir?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06.05.1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu.

Hamit Kocabey, 2006 ile 2017 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yaptı.

2006-2009 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan Kocabey, MHP'nin 4 Kasım 2012'de yapılan 10. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

21 Mart 2015'de ise 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçilen Kocabey, 2017'deki HSK üye seçimlerinde yaptığı adaylık başvurusu sonrasında TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından HSK üyesi oldu.