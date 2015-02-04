HSBC'nin eski CEO'su: 'Je Suis Bank Asya' demenin zamanı

Dünya finans piyasasının önemli isimlerden birisi olan HSCB'nin 17 yıl CEO'luğunu yapan ünlü işkadını Piraye Antika, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'nın yüzde 63'lük kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Piraye Antika, Charli Hebdo katliamı sonrası ortaya çıkan ve kitlelere yayılan "Je Suis Charlie" sloganına atıfta bulunarak, "#JeSuisBankAsya (Hepimiz Bank Asya'yız) demenin zamanı. Tüm meslektaşlara tavsiye ederim" tweeti attı.