HSBC'den Türkiye açıklaması: Yoğun incelemeler devam ediyor

HSBC'den Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Türkiye'den çıkışı gündemde olan bankanın işlerinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili "yoğun incelemelerin" devam ettiği belirtildi.

HSBC CEO'su Stuart Gulliver, Reuters haberine göre Türkiye, Brezilya, Meksika ve ABD'deki işlerinin devam edip etmemesiyle ilgili "yoğun incelemelerin" devam ettiğini söyledi.

Gulliver ayrıca şirketin merkezini Britanya'dan çıkarıp çıkarmama konusunda da henüz net bir karar vermediklerini ve bunun bir tehdit değil, ekonomik şartları objektif olarak gözden geçirmekle ilgili olduğunu, yatırımcılar tarafından şirketin merkezinin neresi olacağının yeniden gözden geçirilmesi için çok baskı gördüklerini ifade etti.

HSBC iki hafta önce bankanın merkezini Britanya'dan dışarı taşıyıp taşımama konusunu gözden geçirdiklerini duyurmuştu.

1 Mayıs'ta geçen bir haberde HSBC'nin Türkiye'deki bireysel bankacılık operasyonunu satmak istediği belirtilmişti.

Türkiye dâhil dört ülkedeki sorunlu operasyonları konusunda adım atmak isteyen HSBC’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık operasyonlarını satmak istediği konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar bunun kolay bir süreç olmayacağını belirttiği ifade edilmişti.

İlk çeyrekte güçlü rakam açıkladı

Diğer yandan İngiliz banka bugün ilk çeyrek rakamlarını açıkladı.

WSJ'nin haberinde, bankanın 2015'in ilk üç ayında 5,3 milyar dolar net kâr elde ettiği, geçen yıl bu rakamın 5,2 milyar dolar olduğu ifade edildi.