HSBC cevap verdi: Türkiye'den çekilmeye mi hazırlanıyor?

İngiliz banka HSBC, haftasonu İngiliz basınından yer alan "Türkiye'den çıkışa hazırlanıyor" yönelik haberlere ilgili ilk resmi açıklamayı yaptı.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre banka yetkilileri, "Bankamız spekülasyonlar üzerine yorum yapmamaktadır" dedi.

Çıkışı iddia edilmişti

Financial Times gazetesi haftasonu ekinde İngiliz bankanın Türkiye ve Brezilya'daki faaliyetlerini durdurmaya hazırlandığını yazmıştı.

Gazetenin, “HSBC, gelişen pazarlardaki küresel geri çekilmesini hızlandırıyor” başlığıyla manşetten verdiği haberinde küresel bankacılık devlerinden HSBC’nin Türkiye ve Brezilya başta olmak üzere kötü performans gösteren ülkelerdeki perakende bankacılık faaliyetlerini bitireceğini yazmıştı.

En değerli 34. banka

Forbes dergisine göre HSBC, dünyanın en değerli 34. bankası ve piyasa değeri 192,5 milyar dolar.

Bankanın bünyesinde 250 binden fazla kişi çalışıyor.