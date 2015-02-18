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Ekonomi

İsviçre'de HSBC'ye kara para operasyonu

İsviçre'de kara para aklama iddialarına ilişkin, polis HSBC bankasının Cenevre'de bulunan şubelerine operasyon düzenledi

18 Şubat 2015 20:00

İsviçre polisinin HSBC'nin Cenevre şubelerine kara para aklama iddiaları ile ilgili operasyon düzenlediği bildirildi.

Cenevre Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, HSBC'nin Cenevre şuberindeki hesaplara ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, açıklamada soruşturmanın boyutunun büyüyebileceği de belirtildi.

HSBC'nin Cenevre'deki ofisinde çalışan bir bilgisayar uzmanı Herve Falciani tarafından 2007 yılında sızdırılan ve ortak bir medya çalışmasıyla kamuoyuna sunulan belgelere göre, HSBC'nin 203 ülkeden toplam 106 bin müşterisinin toplamda 100 milyar doların üzerinde bir sermayeyi İsviçre’de gizli hesaplarda tutarak, müşterilerinin vergi kaçırmasına yardımcı olduğu ileri sürülmüştü.

 

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