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Dünya

HSBC bankasına 'kara para aklama' suçundan para cezası

HSBC bankasının Cenevre şubesinin, ceza olarak 1 milyar Euro ödemesine karar verildiği bildirildi

10 Nisan 2015 10:42

İngiltere merkezli HSBC bankasının Cenevre şubesinde kara para aklandığı iddialarına ilişkin soruşturmayı takiben, bankanın ceza olarak 1 milyar Euro ödemesine karar verildi

İsviçre medyasında yer alan habere göre, bir Fransız mahkemesi, HSBC'nin Cenevre şubesinde kara para aklandığına dair iddialara ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ardından, bankanın ceza olarak 1 milyar Euro ceza ödemesine karar verdi.

Öte yandan haberde, HSBC bankasının cezayı "yersiz" ve "aşırı" bulduğu ve temyize götüreceği ifade edildi.

HSBC'nin Cenevre'deki şubesinde çalışan bir bilgisayar uzmanı Herve Falciani tarafından 2007 yılında sızdırılan ve ortak bir medya çalışmasıyla kamuoyuna sunulan belgelere göre, bankacılık devi HSBC'nin 203 ülkeden toplam 106 bin müşterisinin toplamda 100 milyar doların üzerinde bir sermayeyi İsviçre'de gizli hesaplarda tutarak, müşterilerinin vergi kaçırmasına yardımcı olduğu ileri sürülmüştü.

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