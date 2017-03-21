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Ekonomi

HSBC: Dolar/TL 3.50 – 3.55'e gerileyebilir

Şirket analistleri, kaleme aldıkları raporda Türk lirasını değerlendirdi

21 Mart 2017 16:48

İngiliz asıllı, uluslararası finans ve bankacılık şirketi HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geç likidite penceresi (GLP) ile maksimum fonlama miktarını kontrol ederek likiditede sıkı duruşunu sürdürmesi durumunda TL'nin yükselişini sürdürmesini bekliyor. HSBC stratejistlerinin kaleme aldığı raporda, Dolar/TL 'nin yaklaşık 3.50 – 3.55'e inebileceği belirtildi.

Londra merkezli HSBC analistleri Murat Toprak ve Dominic Bunning'in kaleme aldığı raporda, "Özellikle piyasa carry trade imkanı ve cazip değerlemeleri takip ederken, Merkez Bankası'nın GLP faizini geçtiğimiz hafta 75 baz puan artırması sonrası, TL kısa vadede değer kazanabilir" dendi.

Beklentinin üzerinde açıklanan enflasyon rakamlarına hızlı bir şekilde tepki veren TCMB'nin “büyük bir ihtimalle bir miktar kredibilite geri kazandığı” belirtilen raporda, Merkez Bankası'nın TL'deki değer kaybını tetikleyen unsurlar karşısında faiz artırımına gitmekten başka seçeneğinin bulunmadığı ifade edildi.

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