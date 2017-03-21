Bankalar 'metro' için yarıştı

Ece Ceyhun*

İstanbul’da hem Anadolu hem Avrupa Yakası'ndaki metro istasyonları günün her saati hareketlidir. Hele bazı ana duraklardaki hareketlilik ve yoğunluk, yürüyebilmek için kıyasıya bir mücadeleyi de beraberinde getirir. Şimdi bu hareketlilik bankacılık sektörüne de yansımış durumda.

Son dönemde metro istasyonlarındaki bazı banka ATM’lerinin kaldırıldığı dikkatimizi çekince biraz araştıralım dedik. Karşımıza kıyasıya rekabetin yaşandığı bir ihale süreci çıktı. Ocak ayında yapılan ihale sürecinin ardından nisan ayında yeni ATM’ler yerlerine yerleşecek.

Edindiğimiz bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Metro AŞ’nin açtığı ATM parkuru ihalesi için koşturan Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Denizbank’ın ilk vagona binmek için kıyasıya bir rekabet yaşamış:

• Metro duraklarındaki ATM ihalesi aslında ocak ayında yapıldı. Metro AŞ, güzergahı 5’e böldü. Ana arter duraklarla yolcu sayısı az olan durakları birlikte birer paket haline getirilerek bankacılar tarafından ‘dengeli’ dağılım olarak değerlendirilen bir sistemle sunuldu.

• Bu ihale sürecinde Metro AŞ, ayrıca ATM’lerin görünümünü de çeki düzen vermek istemiş. Dolayısıyla ana kasaların konulduğu yerler yeniden dizayn sürecine alındı. Eskiden her banka kendi kabinini koyarken yeni düzenlemede bankalar metronun düzenlediği alanının kiracısı haline geliyor.

• Ancak kabinlerin yapımı ile sözleşmesi biten ATM’lerin kaldırılması zaman olarak denk gelmeyince metro duraklarındaki para çekme noktaları vatandaşın şikayetlerini de beraberinde getirdi ve bankalar arada kaldı.

• Yeni noktalarda yeni dizayn kasalara ATM’lerin kurulması ve bankaların hizmet vermesi ise nisan ayını bulacak.

• Bu arada pek çok durakta banka değişimi yaşandığı da belirtiliyor.

• İhale açık artırma usulüyle yapılınca fiyatta 3 sene önceki bedellerin 2 katına ulaşılan duraklar olmuş. En çok kıran kırana fiyat rekabetinin yaşandığı durak unvanı ise Marmaray ile de birleşen Yenikapı.

Bankacılar, genel olarak Avrupa Yakası'ndaki rakamların Anadolu Yakası'ndan daha yüksek seviyelere çıktığını kaydetti. Anadolu Yakası'nda ise en gözde hat Kadıköy- Kartal.

• Verilen bilgiye göre en düşük kiralama fiyatı 180 bin TL/yıl, en yüksek fiyat 650 bin TL/yıl olmuş.

HSBC Türkiye, QNB Finansbank ATM’lerini kullanacak

Bir haber de HSBC Türkiye’den. Türkiye’den bir dönem çıkacağı konuşulan HSBC Türkiye, Selim Kervancı’nın Genel Müdür olarak atanmasının ardından iş modelini yeniden yapılandırıyor. Banka artık ATM parkurunda QNB Finansbank’tan hizmet alımı yapacak. Bu yeni işbirliğine göre HSBC Türkiye, bireysel bankacılık müşterileri, tüm bankacılık işlemlerini HSBC’nin dijital kanallarından, telefon bankacılığından, ATM’lerinden ve diğer şubelerinden gerçekleştirmeye devam edecek. Kredi kartına veya vadesiz hesaba para yatırma (TL) ve vadesiz hesaptan para çekme (TL) işlemlerini QNB Finansbank ATM’lerinden de belirlenen adet limitleri çerçevesinde ücretsiz olarak gerçekleştirebilecekler.

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* Bu haber ilk olarak Dünya'da yayımlanmıştır.



