Dolar/TL güne nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın yeni zirvesine taşıması ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's cuma akşamı sürpriz bir kararla Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirmesiyle, üzerindeki yukarı yönlü bakının zayıflamasıyla düşüşe geçen kur, bu eğilimini koruyor.

Dün sabah 09:00 itibariyle güne 3.6275 seviyelerinde başlayan Dolar/TL, bugün 09:00 itibariyle 3.6191 seviyesinde işlem görüyor.

Dün sabah 09:00 itibariyle güne 3.90'dan başlayan Euro/TL ise bugün 09:00 itibariyle 3.8950 seviyelerinde seyrediyor.

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası faizi artırmış, faiz artışı önceden fiyatlandığı için sert harekete nedne olmamıştı. Bu yıl 3 faiz artışı yapılacağı beklentisinde değişim olmaması doların küresel piyasalarda düşüşüne neden olmuştu. TCMB ise perşembe günkü toplantısında geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltmişti.

Moody's etkisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's cuma akşamı sürpriz bir kararla Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

Karara gerekçe olarak, "Türkiye'nin kurumsal gücündeki aşınmanın sürmesi, zayıflayan büyüme görünümü, kamu ve dış hesaplara yönelik artan baskı ile bunların sonucunda artan kredi şoku riski" gösterildi. Moody's kararı sonrası dolar 3.60 seviyelerinden 3.65'e doğru tırmandı.