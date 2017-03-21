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İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri başladı

Seferler, Asya-Avrupa geçişlerini 8 dakikaya indirecek

21 Mart 2017 12:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından, İstanbul trafiğine önemli bir katkı sağlaması beklenen İstinye - Çubuklu arabalı vapur hattının deneme seferleri bugün saat 7:00 itibariyle hizmete açıldı. Asya-Avrupa geçişlerini 8 dakikaya indirecek arabalı vapur ücretleri otomobiller 7, diğer araçlar için ise 15 TL olarak belirlendi.

İlk etapta iki arabalı vapur ile hizmet verecek hatta, yılda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araç, 2,5 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Yeni hat sayesinde günde 5 bin aracın köprü trafiğinden çekilmesi planlanıyor.

Dalgasız ve yumuşak yanaşma özelliği

Aşiyan ve Erguvan isimli arabalı vapurlar, dalgasız ve yumuşak yanaşma özelliğinde tasarlandı. Aşiyan Gemisi, 65 otomobil, 250 yaya yolcu kapasiteliyken, Erguvan Gemisi 65 otomobil, 434 yaya yolcu kapasiteli. 

* Pazar ve tatil günleri ilgili seferler yapılmıyor.

İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri şöyle:

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