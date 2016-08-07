Hrant Dink cinayeti soruşturmasında bir istihbaratçı tutuklandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinden Ergün Yorulmaz'ın tutuklanmasına karar verildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yorulmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Yorulmaz, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ergün Yorulmaz'ın tutuklanmasına karar verdi.