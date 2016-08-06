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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gülen'in firari avukatları Hrant Dink cinayeti davasında yargılanan polisleri de savunuyordu

Gülen'in avukatları Dink cinayetinden yargılanan 9 polisin de avukatıydı

06 Ağustos 2016 00:14

Can Bursalı

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdikleri darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Fethullah Gülen’in avukatlarının da arasında bulunduğu 6 kişi yurt dışına kaçtığı açıklandı. Yurt dışına kaçtığı açıklanan avukatlardan Melik Bayat ve Hayrettin Açıkgöz ile kendisine hâlâ ulaşılamayan Adnan Şeker, Hrant Dink cinayeti davasında yargılanan sanıkların avukatlığını da yapıyordu.

Yasadışı dinleme suçlamasıyla tutuklu bulunan ve Hrant Dink cinayeti davasına geçen Nisan ayında yapılan duruşmada dahil edilen polis memurları Ömer Faruk Kartın, Hamdi Egbatan, Mehmet Akif Yılmaz ile Serkan Şahan’ı avukat Melik Bayat savunuyordu. 

Emniyet Müdürleri Yunus Yazar, Coşgun Çakar, Taner Bülent Demirel ile ‘kumpas davaları’nın planlamasının yapıldığı yer olduğu iddia edilen, başında tutuklu Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şubesi’nin Müdür Yardımcısı Osman Gülbel’in avukatlığını Hayrettin Açıkgöz yapıyordu.

 

Akyürek'in avukatından haber alınamıyor

 

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi ve azmettiricilerinin memleketi Trabzon’un o dönem Emniyet Müdürlüğü’nü yapan, ardından Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Ramazan Akyürek’in savunmasını ise, Dink cinayeti davasında, şu an kendisinden haber alınamayan avukat Adnan Şeker üstlenmişti.

Gülen'in firari avukatları arasında Nurullah Albayrak, Mehmet Kadir Filizer, Hakan Yıldız, ve Mustafa Dokumacı da yer alıyor.

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