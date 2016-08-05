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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen'in avukatları yurt dışına kaçtı

Şüpheliler, anayasanın öngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyeliğiyle" suçlanıyor

05 Ağustos 2016 20:47

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 31 avukattan, aralarında Fetullah Gülen'in avukatlarının da bulunduğu 6'sının yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gözaltına alınan avukatlar; Ş.Y, K.K, H.B.A, İ.B, M.D, M.H, A.G.Ö, M.A, E.B, N.P, E.A, C.K, M.K, A.B, Ü.Y. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Hürriyet'in haberine göre; firari şüphelilerden Gülen'in avukatlığını yaptığı bilinen Nurullah Albayrak ve Hayrettin Açıkgöz ile Mehmet Kadir Filizer, Hakan Yıldız, Melik Bayat ve Mustafa Dokumacı'nın yurt dışına kaçtıkları belirlendi.

Yetkililer, aralarında Mehmet Rasim Kuseyri ve Adnan Şeker'in de bulunduğu diğer 9 şüpheli avukatın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. 

Şüpheliler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyeliğiyle" suçlanıyor. 

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