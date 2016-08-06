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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dink cinayetiyle ilgili bir albay ve iki istihbaratçı gözaltında

Abdullah Dinç, suikastle ilgili tutuklanan ilk jandarma görevlisi olmuştu

06 Ağustos 2016 17:35

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak, eski Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz ile jandarma istihbarat görevlisi Adnan Acar ve Musa Yıldırım gözaltına alındı.

Hrant Dink cinayetiyle ilgili, Eski Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı ve iki jandarma istihbaratçı gözaltına alındı. Dink cinayetiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı böylece 28’e yükseldi.

Hrant Dink cinayetiyle ilgili gözaltına alınan uzman çavuş Abdullah Dinç çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Dink cinayeti soruşturması kapsamında ilk kez bir jandarma görevlisi de tutuklanmış oldu. Savcılık, Dinç hakkında tutuklamaya sevk yazısında, "Dink cinayeti FETÖ’nün başlangıç eylemidir” ifadesini kullanmış. 

Bu hafta içinde, Uzman Çavuş Abdullah Dinç çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Abdullah Dinç, suikastle ilgili tutuklanan ilk jandarma görevlisi olmuştu.

 

 

 

 

 

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