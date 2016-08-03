Savcı: Dink cinayeti FETÖ’nün başlangıç eylemidir

Hrant Dink cinayetiyle ilgili gözaltına alınan uzman çavuş Abdullah Dinç çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dink cinayeti soruşturması kapsamında ilk kez bir jandarma görevlisi de tutuklanmış oldu. Savcılık, Dinç hakkında tutuklamaya sevk yazısında, "Dink cinayeti FETÖ’nün başlangıç eylemidir” ifadesini kullandı.

Dink cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan uzman çavuş Abdullah Dinç ve eski uzman jandarma Yavuz Bozca dün akşam Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. İki asker savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Hâkimlik, Dinç’in, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Kasten öldürme” suçlarından tutuklanmasına karar verirken, Bozca’yı da yurt dışına çıkış yasağı getirerek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İmc'de yer alan habere göre, Dink cinayeti soruşturması kapsamında ilk kez bir jandarma görevlisi tutuklanmış oldu. Savcılığın Dinç hakkında tutuklamaya sevk yazısında ise şu ifadeler yer aldı:

“Dink cinayeti FETÖ’nün başlangıç eylemidir”

“Hrant Dink Cinayeti, Anayasa dışı bir güç merkezi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında Fetullah Gülen Cemaati adı altında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü olarak örgütlenen yapının, Anayasal Düzeni Silah Zoruyla Cebir ve Şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırıp bu düzen yerine CIA gibi yabancı devlet istihbaratı kontolünde bulunan meczup Silahlı Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen’in kontrolünde sapkın dini inançları referans alınarak başka bir düzen getirmek, yasama, yürütme, yargı ve diğer tüm devlet kurumlarının silahlı kuvvetler ve emniyet teşkilatını denetimlerine almak için FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün şiddet içeren bir başlangıç eylemidir.

“Hrant Dink Cinayeti öncesi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün amaçları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü’nde, 2006 yılında yasa dışı kurulup 2012 yılına kadar çete faaliyeti yürütün C-5 Büro Amirliği’de, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatında kendilerinden ya da iltisaklı olmayan kamu perseli ile ilgili tasfiyeler yapılmış, Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca icra edilen 15 Temmuz Askeri Darbe Kalkışmasının önünü açmak için Ergenekon, Balyoz, Kumpas soruşturmalarının hazırlıkları yapılmıştır.

“Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve bağlı İl İstihbarat Şube Müdürlüklerinde Hrant Dink Cinayetinden sonra Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca kadroların işgali ile birlikte FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı olmayan Kamu personelinin tasfiyesi Ergenekon, Balyoz , Amirallere Suikast, Poyrazköy, Askeri Casusluk ve Fuhuş Kumpas soruşturmaları ile sağlanmıştır.

“Örgüt üyeleri olduğu anlaşılmıştır”

“Örgütün tasfiyeler ve kadrolaşmalardan sonra OdaTV, Şike, MİT soruşturması, 17-25 Aralık kumpas ve darbe soruşturmaları yapılmış, sonucunda silahlı terör örgütünce nihai amacın sağlanmasının temini maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasal Düzeni cebir ve tehdit kullanarak 15 Temmuz başarısız askeri darbe silahlı kalkışmasında bulunulmuştur.

“Dink’in öldürülmesinde kamu görevlilerinin ihmali konusunda Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016 / 32 sayılı davasının iddianamesinde bir kısım Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat Daire Başkanlığı görevlerinin, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin, FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü yöneticisi ya da üyesi olarak hareket ettikleri noktasında elde edilen delillerle illiyet bağı kurularak tespitlerde bulunulmuştur.

“İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’de yargılanan sanık Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşkun Çakar FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütünün yöneticileri, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü’nde görevli bir kısım kamu personeli ile Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli bir kısım kamu personeli de FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olarak nitelendirilmiştir.

“İlk kurşun”

“15 Temmuz Başarısız Darbe Kalkışması ile gelinen son noktada şüphelilerin eylemlerini sadece silahlı terör örgütüne yönetici ya da üye olmak, kasten öldürmeye iştirak olarak nitelendirmek hukuki tavsiyeden uzak olacaktır. 15 Temmuz Başarısız Darbe Kalkışması’na giden süreçte Hrant Dink Cinayeti bu yolda bu amaç için atılan ilk kurşun olması sebebiyle şüphelilerin eylemlerinin TCK’nın 309 / 1-2 maddesinde tanımlanan suç kalıbına uyduğu anlaşılmaktadır.

“Dink ve Samast’ı izlediler”

“Dink Cinayetinin işlendiği tarihte resmi bir görevlendirmeleri olmamasına rağmen cinayet mahalli ve çevresinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde TİM Komutanı olarak görevli şüpheli Yüzbaşı M.D. ve bir kısım amiri şüpheli Yüzbaşı A.B.S.’nin koordinesinde cinayet öncesi ve sonrasında cinayetin tetikçisi Ogün Samast ve maktül Hrant Dink’i izleyen cinayetin işlenmesine FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütünün nihai amacı doğrultusunda nezaret, yardım ve iştirak eden İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri şüpheliler Abdullah Dinç ve Yavuz Bozca’nın tutuklanmalarına karar verilmesi mütaala olunur.”

Hrant Dink cinayeti soruşturmasına ilişkin 4'ü asker 5 kişi gözaltına alındı

Darbe soruşturmasında serbest bırakılan FOX Haber Müdürü Dink soruşturmasından gözaltına alındı