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Hrant Dink cinayeti soruşturmasına ilişkin 4'ü asker 5 kişi gözaltına alındı

Dink cinayetiyle ilgili olarak İstanbul ve Trabzon'da operasyon yapıldı

27 Temmuz 2016 18:18

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında 1 yarbay, 2 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 yayınevi sahibi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, cinayete ilişkin jandarma görevlileri hakkındaki soruşturma kapsamında, İstanbul veTrabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapmasında jandarma yarbay, jandarma astsubay, jandarma uzman çavuş ve bir yayınevi sahibi İstanbul'da, jandarma astsubay başçavuş da Trabzon'da gözaltına alındı.

 

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