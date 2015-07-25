Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine düzenlediği hava operasyonunun ardından açıklama yapan HPG, "Artık ateşkesin bir anlamı kalmamıştır" dedi. Hava operasyonunun, Behdinan bölgesinden başladığını ve Kandil ile Xakurkê bölgelerinde devam ettiğini belirten HPG tarafından yapılan açıklamada, "Halk Savunma Merkez Komutanlığımızca ateşkesin TC devleti ve ordusu tarafından tek taraflı bitirildiği açıklanmıştı" ifadelerine yer verildi.

HPG Basın-İrtibat Merkezi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Halk Savunma Merkez Komutanlığımızca ateşkesin TC devleti ve ordusu tarafından tek taraflı bitirildiği açıklanmıştı.

"24 Temmuz gecesi saat 23:00 sularında işgalci Türk ordusuna ait çok sayıda savaş uçağı, Medya Savunma Alanlarımızdan başta Behdinan bölgesi olmak üzere yoğun bir bombardımana başlamıştır. Yapılan yoğun bombardıman aralıksız bir şekilde devam ederken, 25 Temmuz gece yarısı 01:00’den itibaren de Kandil ve Xakurkê alanlarına da yoğun bir bombardıman başlamıştır.

"Yapılan bu yoğun hava bombardımanlarıyla da ateşkesin bir anlamı kalmamıştır. Gerçekleşen yoğun bombardımanların sonuçları ve bu saldırının detayları en kısa zamanda halkımız ve kamuoyuna açıklanacaktır."