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Hormonlu Domates Ödülleri haberlerine erişim engeli getirildi

T24, Evrensel, Diken, Onedio ve İleri haber’in haberlerine erişim engeli getirildi

02 Temmuz 2016 18:21

T24, Evrensel, Diken, Onedio ve İleri haber’in yayımladığı 12. Hormonlu Domates Ödülleri haberlerine Ankara 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim engeli getirildi.

12. Hormonlu Domates Homofobi-Bifobi-Transfobi ödülleri 24. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında verildi. Yine aynı hafta içinde 19 ve 26 Haziran'da Taksim'de yapılması planlanan Onur Yürüyüşü, gelen tehditlerden sonra İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmıştı.

Bu yıl oylamaya, “Hedef Gösterenler” isimli bir kategori de eklenmişti. Bu yılki 7. Trans Onur Yürüyüşü ve LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesi nefret saçan ve lgbti+ bireyleri hedef gösteren Genç İslami Müdafaa, Müslüman Anadolu Gençliği, Alperen Ocakları Vakfı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de oylamada yer almıştı. En çok oyu Genç İslami Müdafaa aldı, ancak tüm adayların ödüle değer görüldüğü belirtildi.

Hormonlu Domates ödülleri siyaset dalında da verilmişti. Siyaset dalı adayları Diyarbakır İslami STK’ları, Bekir Bozdağ, Ankara Valiliği, Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Valisi, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat'tı (PÖH). Farklı cinsel yönelimlerin "geleneklerimizde hoşlanılmadığını" söyleyen eski başbakan yardımcısı ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç Hormonlu Domatesi kazanmıştı.

 

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