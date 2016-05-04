12. Hormonlu Domates Ödülleri için aday belirleme süreci başladı

Bu sene 20-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 24. İstanbul LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) Onur Haftası kapsamında düzenlenen Hormonlu Domates Homofobi ve Transfobi Ödülleri’nin 12’incisi için aday belirleme süreci başladı. Ödüller 30 Haziran Perşembe gecesi Şişli Kent Kültür Merkezi’ndeki törenle sahiplerini bulacak.

İstanbul LGBTİ’den Onur Haftası için dayanışma çağrısı: Sokakları bırakmıyoruz!

Siyaset, medya, eğlence, eğitim, spor, yaşam alanları, sansür, beynelmilel, kurum kategorilerinde verilecek ödüller için adaylar #hormonludomates2016 hashtag’i ile Twitter ve Facebook’tan paylaşabilir ya da hormonludomates@gmail.com adresine 28 Mayıs 2015 tarihine kadar gönderebilir.



Geçtiğimiz senenin 'kazananları'

Geçtiğimiz yıl yapılan 11. Hormonlu Domates Ödülleri kapsamında Siyaset kategorisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3. Kez ödülün sahibi olmuştu. Erdoğan, HDP Eskişehir Milletvekili Adayı LGBTİ+ aktivisti Barış Sulu’yu kastederek söylediği “Biz eşcinsel aday göstermeyiz” sözleri nedeniyle ödülü almıştı.

Boston Eşcinsel Erkek Korosu’na kapılarını açan Boğaziçi Üniversitesi’ni hedef gösteren Medeniyet Üniversitesi Rektörü İhsan Karaman ‘Eğitim’ kategorisinde; Boston Eşcinsel Erkek Korosu’nun konserini iptal eden Zorlu Center ‘Sansür’ kategorisinde; oyuncusu Angel McCoughtry’yi cinsel yönelimi nedeniyle takımdan ayrılmaya zorlayan Fenerbahçe Spor Kulübü, İTÜ’deki Lady Gaga konserine katılan LGBTİ’leri sosyal medyadan hedef gösteren Niran Ünsal geçtiğimiz yılın ödül kazananları arasında yer almıştı.

Geçtiğimiz yılın ödüllerinin tam listesi için tıklayın