İstanbul LGBTİ’den Onur Haftası için dayanışma çağrısı: Sokakları bırakmıyoruz!

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, hafta masraflarını karşılamak için dayanışma kampanyası başlattı.Her sene yapılan çağrı ile bir araya gelen gönüllü grubunun hazırladığı İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 20-26 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleşecek.

Şimdiye kadar Dikkat Aile Var! Tabu, Bellek, Direniş, Temas, Normal gibi temalarla şekillenen Onur Haftası'nda hafta boyunca LGBTİ+ hareketinin gündemini oluşturan konular hakkında forumlar, panellerle "nasıl daha güçlü bir dayanışma ve farklı direniş biçimleri örgütleyebiliriz?"in cevapları aranacak.

Onur Haftası Komitesi, haftanın masraflarını karşılamak için indiegogo kampanyası başlattı.

Farklı şehirlerdeki yerel örgütlerden gelecek kişilerin ve panel katılımcılarının ulaşım masrafları ile yürüyüş sırasında kullanılacak malzemelerin masrafları için başlayan kampanyaya şuradan katılabilirsiniz.

“Sokakları da caddeleri de bırakmıyoruz!”

Dayanışma kampanyasının çağrı metni ise şöyle:

“Birbirimize dokunmak, yaralarımızı sarmak, güvenli alanlar oluşturarak deneyimlerimizi, bedenlerimizi ve duygularımızı konuşabilmek için atölyelerde buluşacağız.

“Bu sene de 12. Hormonlu Domates Ödülleri ile yılın en homofobik/ transfobik söylemlerini sizin belirlediğiniz adaylarla oylamaya sunarak seçecek, hafta boyunca yapılacak partiler ile her şehirden LGBTI+ Onur Haftası için gelen yüzlerce kişiyle beraber eğlenerek varoluşumuzu kutlamaya, isyanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

“Sokakları da caddeleri de bırakmıyor, hiçbir korkunun bizi hizaya sokmasına izin vermiyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi; hazzın ve bedenin, arzunun ve emeğin, kimliğin, eylemin ve sözün üstünde hiçbir baskı kalmayana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”