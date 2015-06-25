Hormonlu Domates Ödülü 11. kez sahibini buldu!

İstanbul LGBTİ Onur Haftası kapsamında düzenlenen Hormonlu Domates Homofobi-Transfobi Ödülleri bu yıl 11. kez sahibi buldu. Hormanlu Domates ödülü siyaset dalında bvir kez daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oldu. En homofobik kurum ise “oğlan” ve “müsait” kelimelerinin Türkçe karşılıkları nedeniyle Türk Dil Kurumu oldu.

Boston Eşcinsel Erkek Korosu (Boston Gay Men's Chorus) konserini iptal eden Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin “sansür” ödülünün sahibi olurken, konsere ev sahipliği yapmaya gönüllü olan Boğaziçi Üniversitesi’ni "ahlak düşmanlığı"yla suçlayan Medeniyet Üniversitesi'nin Rektörü İhsan Karaman, eğitim dalında hormonlu domatesin sahibi oldu.

LİSTAG LGBTİ aileleri, geçtiğimiz günlerde 27 yerinden bıçaklanan Azeri trans kadın Gülşen, Boğaziçi LGBTİ dayanışması da Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törenin katılımcıları arasında yer aldı.

Avrupa’nın tek homofobi karşıtı ödülü olma özelliğini taşıyan ödül töreninin sunuculuğunu trans kadın Şehval Kılıç üstlendi. Kılıç törenin ortasında topuklu ayakkabılarından sıkıldığını söyleyerek spor ayakkabı giydi.

Törende son 1 yılda nefret cinayetlerine kurban giden, intihar etmek zorunda bırakılan ve şiddete maruz kalan LGBTİ bireylerin isimleri tek tek anıldı. 90’lı yılların hit şarkılarından oluşan performansıyla Kafası Karışık Kontratenor Nuri Harun Ateş de sahne aldı. Basın ödülünü Bianet'ten Çiçek Ağaoğlu verdi.

11. Hormonlu Domates Ödülleri şöyle:

Eğitim: Medeniyet Üniversitesi'nin Rektörü İhsan Karaman

Sansür: Zorlu Center

Kurum: TDK (oğlan ve müsait kelimeleri nedeniyle)

Spor: Fenerbahçe

Medya: Engin Ardıç

Siyaset: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Eğlence: Niran Ünsal

Yayıncılık: Kızları kız, erkekleri erkek gibi yetiştirmek kitabı ile Psikolog Banu Yaşar

Beynelminel: İsviçre Federal Göçmen Ofisi