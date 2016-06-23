Hormonlu Domates Ödüllüleri sahiplerini buluyor; işte adaylar

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın vazgeçilmez etkinliği Hormonlu Domates Homofobi-Bifobi-Tranfobi Ödülleri bu yıl 12. kez sahiplerini buluyor.

Her yıl açık çağrıyla adayları belirlenen ve yine halk oylaması ile sahiplerini bulan Hormonlu Domates’in bu yılki adayları arasında; Facebook Türkiye, Change.org, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Onur Yürüyüşlerini yasaklamak isteyen Ankara ve İzmir Valiliği, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bülent Arınç, televizyon dünyasından Nihat Hatipoğlu ve Ahmet Çakar gibi isimler ve medya kuruluşları yer alıyor.

Sürpriz şovlar eşliğinde gerçekleşecek gecede, adayların geceye katılıp ödüllerini bizzat alıp almayacakları da merak konusu.

Etkinlik bu akşam (23 Haziran 2016) saat 20.00’de Şişli Kent Kültür Merkezi’nde.